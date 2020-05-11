Adana, Mersin ve Hatay'da AVM'ler kapılarını yeniden açtı



- Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen alışveriş merkezleri (AVM), müşterilerine yeniden hizmet vermeye başladı.

AVM'lerde restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri yeniden faaliyete geçti. Adana'da da alışveriş merkezleri, yeniden düzenlenen giriş ve çıkışların dezenfekte edilmesinin ardından müşterilerini kabul etti. Merkez Seyhan ilçesindeki bir AVM'ye gelen vatandaşları yüzlerinde maske ve siperlik bulunan güvenlik görevlileri karşıladı. Girişte 2 metre aralıklarla bekleyip güvenlik kontrolünden geçen müşterilerin maskelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Ateşleri de ölçülen müşteriler, tedbirlere uyularak içeriye alındı.

Alışveriş merkezinin zeminine de belirli aralıklara sosyal mesafe kuralını hatırlatan yazılar yerleştirildi, Kovid-19 tedbirlerinin anlatıldığı uyarı levhaları konuldu. Ayrıca, AVM içerisinde 15'er dakika arayla sosyal mesafeye uyulması için ses sisteminden uyarılar yapıldı. Tuvalet ve lavaboların bulunduğu alanda ise temasın engellenmesi için kapılar kaldırıldı.

- Mersin

Mersin'de de AVM'ler, giriş ve çıkışlardaki önlemlerin alınması ve mağazaların dezenfekte edilmesinin ardından kapılarını tekrar müşterilerine açtı. Merkez Yenişehir ilçesindeki bir AVM'ye gelenler, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı. Girişlere el dezenfektanı ünitelerinin yerleştirilmesinin yanı sıra vatandaşlara maske ve eldiven de dağıtıldı. Görevliler de siperlik ve diğer koruyucu ekipmanları takarak Kovid-19'a karşı önlem aldı.

- Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sabah saatlerinde kapılarını açan bir AVM girişinde vatandaşların ateşleri ölçüldü. Giriş kapılarına el dezenfektanı ünitesi yerleştirildi, görevlilerce isteyenlere maske ve eldiven dağıtıldı. AVM çalışanlarının da siperli maske ve diğer koruyucu ekipmanları takarak Kovid-19'a karşı önlem aldığı görüldü.

