Ev Alacaklara Müjde! Devletten 500.000 TL Destek Verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, artan konut fiyatları ve kira bedelleri karşısında ev sahibi olmakta zorlanan vatandaşlar için önemli bir destek paketi duyurdu. Bakanlık, 500.000 TL’ye kadar karşılıksız nakdi destek sağlayarak dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kira Fiyatları Vatandaşı Ev Sahibi Olmaya Zorluyor

Son dönemde Türkiye’de kira fiyatlarının hızla artması ve konut sıkıntısı vatandaşları ev sahibi olmaya yöneltti. Ancak ekonomik dengelerin değişmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle birikim yapmak imkansız hale gelirken, Bakanlık bu sorunlara çözüm olacak bir destek programını hayata geçirdi.

500.000 TL’ye Kadar Destek Sağlanacak

Bakanlık, ev almak isteyen veya mevcut konutlarını onarmak isteyen dar gelirli vatandaşlara yönelik destek programı kapsamında:

Basit ve orta düzeydeki onarımlar için 35.000 TL’den başlayan yardımlar sağlanacak.

sağlanacak. Daha kapsamlı onarımlar ya da yeni ev alımları için ise 500.000 TL’ye kadar destek verilecek.

Bu destek, özellikle düşük gelirli vatandaşlara umut ışığı olacak.

Destek Paketinden Kimler Yararlanabilecek?

Bu önemli destek paketinden yararlanmak için bazı şartlar aranıyor:

Hanedeki toplam net gelirin, asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor.

gerekiyor. Basit ve orta düzeydeki onarımlar için verilen destek, altı ay içerisinde kullanılmalı.

kullanılmalı. Yeni ev alımı veya kapsamlı onarımlar için sağlanan desteğin ise bir yıl süresi bulunuyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Destek programından faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Bu yeni destek paketi, hem konut sahibi olmayı hayal eden hem de evlerini onarmayı düşünen vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlayacak.