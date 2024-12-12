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2025’te 1 Milyon Kişiye Yeni Teşvik Müjdesi!

2025’te 1 Milyon Kişiye Yeni Teşvik Müjdesi!
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2025’te 1 Milyon Kişiye Yeni Teşvik Müjdesi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni yıl için KOBİ’lere yönelik dev bir teşvik paketi hazırladıklarını açıkladı. Tekstil, hazır giyim, mobilya, ayakkabı ve deri sektörlerini kapsayan bu destek programıyla 1 milyon kişinin istihdamını korumak hedefleniyor.

Beş Sektör İçin Büyük Destek

Bakan Kacır, 2025 yılında hayata geçecek teşvik paketinin, çalışan başına önemli destekler sunacağını belirtti. Özellikle imalat sanayisinde istihdam yoğun sektörlerin önceliklendirildiğini ifade eden Kacır, “Bu sektörleri kaybetmek istemiyoruz. Rekabet güçlerini artırmak ve kırılganlık risklerini minimize etmek için çok ciddi bir istihdam koruma paketi hazırladık” dedi.

KOSGEB İşbirliğiyle Güçlü Kaynak

Teşvik paketi için net bir rakam açıklanmasa da Bakan Kacır, KOSGEB işbirliğiyle çok güçlü bir kaynak sağlayacaklarını vurguladı. “Herkesin mutlu olacağı iddialı bir destek programı” şeklinde konuşan Kacır, bu kapsamda geniş bir finansal desteğin söz konusu olduğunu belirtti.

Yeni Endüstri Bölgeleri ve OSB Planları

Bakanlık, yalnızca teşviklerle sınırlı kalmayıp sanayi yatırımları için de kapsamlı planlar yapıyor. Kamu-özel sektör işbirliğiyle mega endüstri bölgeleri oluşturmayı hedefleyen Bakanlık, Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) arsa fırsatçılığına karşı önlemler alarak gerçek sanayi yatırımcılarına alan tahsis etmeyi amaçlıyor.

Planlı Sanayi Alanlarının Genişletilmesi

Bakan Kacır, Türkiye genelindeki planlı sanayi alanlarının toplam yüz ölçümdeki payını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Şu an yüzde 0,4 olan bu oranı, 2030 yılına kadar yüzde 1’in üzerine çıkarmayı planladıklarını ifade eden Kacır, bu projelerin sanayiye daha sağlam bir altyapı kazandıracağını dile getirdi.

Ekonomiye Güçlü Katkı

Hazırlanan teşvik paketi, Türkiye ekonomisinin istihdamını korumak ve imalat sektöründe rekabet gücünü artırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İmalat sanayisinde istihdam yoğun sektörlere yönelik bu destek, hem KOBİ’leri güçlendirecek hem de 1 milyon çalışanı kapsayarak ekonomik güvence sağlayacak.

Teşvik Paketinin Kapsadığı Sektörler

  • Tekstil
  • Hazır Giyim
  • Mobilya
  • Ayakkabı
  • Deri

2025 yılı itibarıyla uygulamaya girecek bu teşvik programı, özellikle KOBİ’ler için önemli bir fırsat sunacak. Programın detayları ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

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