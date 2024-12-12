Cübbeli Ahmet’in Külliye Arazisi İçin Yeni İmar Planı Onaylandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 27 yıl önce mühürlenerek inşaatı durdurulan “Cübbeli Ahmet Hoca”ya ait külliye arazisi için hazırlanan yeni imar planını onayladı. İstanbul Beykoz’da bulunan ve geçmişte Hoca Ahmet Yesevi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne (HAYDER) ait olan bu arazi, “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak yeniden planlandı.

27 Yıllık Tartışmalı Süreç

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün yaptırmayı planladığı külliye inşaatı, 1996 yılında dönemin İstanbul Valisi Kutlu Aktaş tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlenmişti. Daha sonra mülkiyeti hazineye geçen arazi üzerine Beykoz Anadolu Lisesi inşa edilmişti. Ancak, deprem riski nedeniyle okul binaları geçtiğimiz yıl yıkılmış ve bin 500 öğrenci çevredeki diğer okullara nakledilmişti.

Arazinin Yarısı HAYDER’e Satıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasındaki görüşmelerin ardından, arazi üzerinde HAYDER’in talebi doğrultusunda yeni bir plan hazırlandı. 45 bin 327 metrekare büyüklüğündeki parselin 24 bin 437 metrekarelik bölümü derneğe satıldı. Geri kalan kısım ise lise alanı olarak korunacak.

Yeni Planlama: Neler Yapılabilecek?

Onaylanan yeni imar planında, “Özel Sosyal Tesis Alanı” kapsamında inşa edilebilecek yapılar şu şekilde sıralandı:

Kreş, kurs, yurt ve çocuk yuvası

Yaşlı ve engelli bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri

Toplum merkezi, şefkat evi, güçsüzler evi

Sergi salonları, sanat galerileri, müzeler

Meslek edindirme kursları

Konser, konferans ve tiyatro salonları

Yeni imar planı bir ay süreyle askıya çıkarılarak, vatandaşların itirazlarına açık olacak. Plan kapsamında, Beykoz’daki arazi üzerindeki inşaat hakkı 4 kat ile sınırlandırıldı.

Tartışmalar Devam Ediyor

Uzun yıllar tartışmalara konu olan bu arazi için yapılan yeni düzenlemeler, kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı. Gelişmelerle ilgili detaylı açıklamalar ve süreçteki ilerlemeler merakla bekleniyor.



