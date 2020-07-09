ADANA - EREN BOZKURT - TFF 1. Lig'de, geçen 2 sezonda çalıştırdığı 2 takımı Süper Lig'e yükselten Mehmet Altıparmak, bu yıl da Hatayspor ile aynı başarıya ulaşmak istiyor.

TFF 1. Lig'de 60 puanla lider durumdaki Hatayspor, 12 Temmuz Pazar günü ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u da yenerse bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyecek.

Teknik direktörü Mehmet Altıparmak da Adanaspor'u yenmeleri durumunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gaziantep FK'den sonra bordo-beyazlıları da Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterecek.

Sezon başında çalıştırdığı Akhisarspor'dan ayrıldıktan sonra ligin 23. haftasında Hatayspor'un başına geçen Altıparmak, TFF 1. Lig'de üst üste 3 farklı takımı bir üst lige çıkararak önemli bir başarıya imza atacak.





- "Şampiyonluğu en çok hak eden takımız"





Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar günü küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yenerek şampiyonluğu garantilemek istediklerini söyledi.

Hatayspor'un ligde oynanan 32 haftanın 25'inde lider olarak sahaya çıktığını belirten Altıparmak, şöyle konuştu:

"Adanaspor maçı sezonun finali. 32 haftadır aslanlar gibi mücadele eden bir takım var. 32 haftanın 25'ini lider götürmüş, istatistiklerde en önde olan ve şampiyonluğu en çok hak eden takımız. Bu şampiyonluğa sadece bir maçımız kaldı. Rakibin konumu bizi ilgilendirmiyor. Küme düşmüş olabilir ama herkes kendisi için oynayacak. Maçlar oynanmadan kazanılmaz. Biz temkinli olacağız, Adanaspor'u yenebilecek güçteyiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanarak hem şehrin 53 yıllık hasretine son vereceğiz hem de kendi adıma Süper Lig'e çıkardığım takım olarak 3'te 3 yapacağım. Şampiyonluk yaşamamış oyuncularımız var. Onlar bu mutluluğu tadacak. Hep beraber 53 yıllık hasreti bitirip, haftaya kupayı Hatay'a getireceğiz."





- "Türkiye'de ilk olmanın haklı gururunu yaşıyorum"





Tecrübeli teknik adam, Türkiye'de şampiyon olmanın zorluğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu üst üste 3 sene ayrı takımlarda ve kültürlerde yapmak daha zor. Allah'a şükür pazar günü Adanaspor maçını kazandıktan sonra 3'te 3 yapacağım. Türkiye'de bunu yapan ilk hoca olacağım. Türkiye'de ilk olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bu benim için ayrı bir kıvanç olacak. Ben işini seven, işine aşık hocalardan biriyim. Bunun da mükafatını almak benim için çok önemli. Benim 5. şampiyonluğum olacak. Bizler kazıya kazıya aşağıdan gelen hocalarız. Bütün ligleri gördüm, bütün liglerde şampiyon oldum. Bundan sonraki süreçte de bu başarılarımızı Süper Lig'de ve daha sonra milli takım ve Avrupa'da gerçekleştirmek istiyorum."



