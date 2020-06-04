ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamplarda, Kovid-19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın bedensel temas gerektiren sporlara ve aktivitelere yer verilmeyecek.

Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne, "Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kamplarda Alınması Gereken Önlemler" eklendi.

Rehberde, gençlik kamplarına katılacak gençlerin farklı illerden geliş gidişleri nedeniyle hareketlenmeye neden olacağından ve kamp yaşantısı topluluk aktivitelerine dayalı programlar içerdiğinden Kovid-19 bulaşması açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

Kamplara katılan öğrenci ve personel kayıtlarının tam ve düzenli tutulması gerektiği ifade edilen rehberde, muhtemel olgu çıkması durumunda temaslıların doğru şekilde yönetilebilmesi açısından kayıtların önemli olduğu vurgulandı.

Rehberde, kamp liderlerinin kamp süresince Kovid-19 ile ilgili bilgilendirme ve yönetimden sorumlu olacağı bildirilerek kamplara geliş-gidişlerde alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

"- Seyahat edilecek araçların temizliği su ve deterjanla yapılmalı.

- Seyahat başlarken kampa gidecek gençlerin, kamp liderlerinin ve ulaşım aracı sürücüsünün semptom sorgulaması (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı) ve ateş ölçümü yapılmalı. Semptomu ve ateşi olanlar, Kovid-19 tanısı alan ve temaslısı olanların seyahatine izin verilmemeli.



- Seyahat edilecek araçlarda alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalı.



- Seyahat boyunca bütün yolcular maske takmalı.



- Seyahat sırasında oturma düzeni genel olarak kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yapılmalı. Oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma olmalı. Tekli koltuk ve koridordan sonra ikili koltuk olan araçlarda tekli koltuğa bir kişi, ikili koltuğa pencere kenarına bir kişi oturması sağlanarak sosyal mesafe korunmalı.

- Ulaşım aracının gidiş yönüne göre son sıradaki koltuklar (seyahat sırasında olası semptomu çıkanları oturtmak amacıyla) boş bırakılmalı.

- Seyahat sırasında ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi gösteren bireyler tıbbi maske takılarak en son koltuğa alınmalı. Seyahat sonunda kamp alanında ayrı bir yerde izolasyona alınmalı, bu durum kampın bulunduğu il/ilçe sağlık müdürlüklerine bildirilmeli.



- Araçta bulunan kişi sayısının en az iki katı olacak şekilde maske bulundurulmalı.



- Nakil sırasında su gereksinimini gidermek üzere yeterli miktarda kapalı, tek kullanımlık ambalajlı su araçta bulundurulmalı. Yolda kumanya verilecek ise tek kullanımlık malzemeden yapılmış kaplarda verilmeli ve yemekten önce ve sonra alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.



- Mola öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalı. Eller tekniğine uygun şekilde en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Mola alanında sosyal mesafeye dikkat edilmeli.



- Maskenin nemlenince, kumanya verilecek ise yemekten sonra veya 2-3 saatte bir değiştirilmesi sağlanmalı. Maske değiştirme öncesinde ve sonrasında el hijyenine dikkat edilmeli."

- "Kovid-19 semptomları olanlar kamplara alınmamalı"

Rehberde, mavi ve yeşil kamplarda alınması gereken önlemlere göre, gençlerin ve kamp liderlerinin kamp öncesi dönemde Kovid-19 bulaşma ve korunma yolları konusunda bilgilendirilmeleri gerektiği belirtildi.

Gençlerin kalacakları odanın görünür bir yerinde salgınla ilgili uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirici afişler asılması, kampa ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi hastalık semptomları olan, Kovid-19 tanısı alan veya temaslısı olması nedeniyle takibe giren kişilerin alınmaması gerektiği kaydedildi.

Gidilecek kamp yerlerindeki odaların uygun şekilde temizlenmesi gerektiği yüzeylerin uygun el ile sık dokunulan yüzeyler, camlar, aynalar gibi nefese maruz kalacak yüzeylerin uygun dezenfektan ile silinerek dezenfekte edilmesi gerektiği ifade edildi.

- "Kamplarda aynı illerden gelenlerin aynı odada kalması sağlanacak"

Rehberdeki diğer tedbirler ise şöyle sıralandı:

"- Kovid-19 salgını sürecince kamplarda aynı illerden gelenlerin aynı odada kalması sağlanmalı.

- Her odada, aktivite uygulama alanlarının girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

- Gençler kamp boyunca kişisel eşyalarını kullanmaları konusunda bilinçlendirilmeli, gerekirse uyarılmalı.



- Kamplarda yapılacak tüm aktivitelerde sosyal mesafe kurallarına uyulmalı.



- Kapalı alanlarda yapılacak (seminerler, halk oyunları, tiyatro, müzik etkinlikleri, el sanatları, zeka oyunları gibi) aktivitelerde sürenin kısa tutulmasına, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına dikkat edilmeli.



- Toplu yapılan aktivitelerde (koşu, halk oyunu gibi efor gerektiren sporlar ve faaliyetler hariç) kuralına uygun maske takılması sağlanmalı. Ancak bu faaliyetlerde en az 2 metrelik sosyal mesafe korunmalı.

- Deniz kamplarında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan plaj ve yüzme alanlarında alınması gereken önlemler ile ilgili uyarılar dikkate alınmalı.



- Yeşil kamplarda park, piknik alanları, mesire yerleri, milli park alanları ve dağ gezileri gibi etkinliklerde maskesiz girilmesine izin verilmemeli.



- Yeşil kampların yapıldığı alanlarda bulunan spor aletlerinin ve çocuk oyun alanlarının kullanılması sırasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulmalı. Kovid-19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın bedensel temas gerektiren

sporlar ve aktiviteler yapılmamalı.



- Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az üç metre mesafe bulunmasına dikkat edilmeli.



- Piknik alanı içinde bulunan çöplerin gün içinde belirli aralıklarla toplanması sağlanmalı. Piknik alanındaki tuvaletlerinin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenmeli, düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanmalı."

Kamp alanlarında Kovid-19 tanısı alan veya kovid-19 temaslısı olması nedeniyle takibe giren personelin çalıştırılmasına müsaade edilmeyeceği, personelin çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi hastalık semptomları gelişirse tıbbi maske takılı olarak ivedilikle sağlık kurumuna yönlendirilmesinin sağlanacağı belirtildi.

Kamplara katılanların toplu aktivitelerde mümkün olduğu kadar kısa süre yer almasının sağlanacağına dikkat çekilen rehberde, kullanıcı kapalı kamp alanlarına girdiğinde el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya kullanmasının sağlanacağı, kamp alanına girmeden önce uygun şekilde maske takılması gerektiği uyarılarına yer verildi.

Rehberde, ayrıca yemekhane girişlerine el antiseptiğinin konulması, masalar ve sandalyeler arası mesafenin en az 1 metre olması, temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için yemek saatlerinin gruplara göre belirlenmesi ve mümkünse aynı kişilerin sürekli aynı masada yemek yemelerinin sağlanması gerektiği kaydedildi.



