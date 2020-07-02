Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tuna'nın doğum günü kutlandı ANTALYA - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna'nın doğum günü için kutlama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı beyazlı ekip, Süper Lig'in 30'uncu haftasında lig lideri Medipol Başakş