ANTALYA - Süper Lig ekipleri Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bingöl'ün Karlıova ilçesi yakınlarında meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, can ve mal kaybı yaşanmamasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:



"Bingöl'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

