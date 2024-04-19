Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Artık Kalktı: Yaz Lastiği Dönemi Başladı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir karar alındı: Zorunlu kış lastiği uygulaması tamamen kaldırıldı. Bu uygulamaya uymayan sürücülere kesilen 2 bin 568 TL cezası da artık geçerli değil.

1 Nisan tarihi itibariyle başlayan yeni dönemle birlikte, zorunlu kış lastiği uygulaması resmen sona erdi. Bu kararla birlikte lastikçilerde yaz lastiği talebi artarken, Ramazan ayı nedeniyle yaşanan durgunluk da bayram sonrası yoğunluğa dönüştü.

Servis müdürü Ümit Sel, yaz aylarında kış lastiği kullanmanın uygun olmadığını vurgulayarak, kış lastiklerini değiştirmeye başladıklarını belirtti. Ayrıca, lastik alacak vatandaşlara, lastiğin etiketlerini kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Fiyatlar yüksek olduğu için ekonomik sorunlar yaşanabileceğini belirten Sel, maliyet ve etiket kıyaslaması yapılmasının önemine dikkat çekti.

Sel ayrıca, kış lastiği ile yazın devam edilmesinin sağlıklı olmadığını ifade ederek, kış lastiklerinin sıcak havalarda tutunma özelliğini kaybettiğini ve araçlara fazla yakıt harcatılabileceğini belirtti. Yazın sürüş keyfini ve konforunu bozabileceğini dile getiren Sel, yaz aylarında kış lastiği kullanmamayı tavsiye etti.