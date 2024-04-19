Simit Fiyatlarına KDV Zammı Yolda: Yüzde 10 Artış Bekleniyor

Yerel seçimlerin ardından peş peşe gelen zamların sonuncusu simit fiyatlarını etkilemeye hazırlanıyor. Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, simit fiyatlarına KDV zammı gelmesi bekleniyor.

Sokak büfelerinden alınan simitlerde yüzde 10'luk KDV artışı öngörülürken, fırın simitlerinde ise yüzde 1'lik KDV artışının gelmesi bekleniyor. Bu zam sonrasında simit fiyatlarının yüzde 9-10 arasında artması bekleniyor.

Şu anda, lokanta, pastane veya kafelerden kasadan satın alınan simitlerde yüzde 1 KDV alınıyor. Ancak aynı ürünlerin oturarak tüketilmesi durumunda yüzde 10 KDV uygulanıyor. Yeni tebliğ taslağına göre, masası ve sandalyesi olan işletmelerde de simitler için yüzde 10 KDV uygulanacak.

Diğer bir yandan, İzmir'de geçtiğimiz günlerde ekmeğe yapılan zam belediye yönetimi tarafından geri alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bayram tatilinin ardından ekmeğe indirim yapıldığını belirterek, 7 liradan satılan ekmeğin fiyatının 5 liraya düşürüldüğünü duyurdu.