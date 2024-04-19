Kesme Altının Satışı Yasaklanıyor: Kuyumcular Önlem Alıyor!

Altın piyasasındaki hareketlilik, kuyumcuları tedirgin ederken aynı zamanda önlem almaya da itiyor. Bu çerçevede, ülke genelinde kesme altın türlerinin satışı yasaklanacak.

Altın, son dönemde yatırımcıların gözdesi haline geldi. Değerindeki artış, özellikle son aylarda dikkat çekici boyutta gerçekleşti ve altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Ancak bu artışın bir sonucu olarak, kuyumcularda dolandırıcılık olayları da artış gösterdi.

Bu nedenle, kuyumcular aldıkları önlemler kapsamında kesme altın olarak bilinen ürünlerin satışına son vereceklerini açıkladılar. Kesme altınların üzerinde barkod veya seri numarası bulunmuyor, dolayısıyla sahte üretimi kolay bir şekilde yapılabiliyor. Bu durum, altın yatırımcılarının mağdur olmasına ve kuyumcuların itibar kaybına neden oluyor.

Diğer taraftan, paketli altın ürünlerinde seri numarası ve üretici firma bilgileri bulunuyor, bu da sahtecilik riskini azaltıyor. Bu tür altınlar daha güvenilir olduğu için yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.

Yeni uygulama ile birlikte kuyumcular, müşterilerine daha güvenli bir alışveriş ortamı sunmayı hedeflerken, yatırımcıların da dikkatli olmasında fayda olduğu vurgulanıyor.