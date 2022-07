Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz Mahallesi’nde 8 yıldır yatağa bağlı olarak hayatını sürdüren Ramazan Aycan’ı evinde ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, Ramazan Aycan’ın evinin çatısı, doğalgaz ve hasta yatağı talepleriyle ilgileneceği sözünü verdi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaşlı ve engellilerin yanında olmaya devam ediyor. Fırsat bulduğu her an yaşlı ve engellileri ziyaret eden Belediye Başkanı Başdeğirmen, onların halini ve hatırını sorarken, talep ve önerilerini dinliyor. Başkan Başdeğirmen, yaşlı ve engelli vatandaşların talepleri doğrultusunda evlerinin önleri ile evlerinin içerisinde istedikleri düzenlemelerin yapılması için talimat veriyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen son olarak Davraz Mahallesi’nde yalnız yaşayan ve bakımını kızı Keziban Öztürk’ün yaptığı 80 yaşındaki Ramazan Aycan’ı ziyaret etti. Belden aşağısı felçli olarak 8 yıldır yatağa bağlı olan Ramazan Aycan’la sohbet eden Başkan Başdeğirmen, bir talebi olup olmadığını sordu.Ramazan Aycan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in yaptığı çalışmaları sürekli olarak takip etiğini ifade ederek, sağlık sorunu hakkında bilgi verdi. Aycan, “Kavuşturana şükürler olsun. Ziyaretinizden çok memnun oldum. Belimden aşağısı tutmuyor. Buna şükrediyorum. 8 yıldır yatağa bağımlıyım” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ramazan Aycan’ı güler yüzlü görünce çok mutlu olduğunu belirterek, “Bizlerden eviniz ve yaşamınızı kolaylaştırmayla alakalı bir isteğiniz var mı” diye sordu.2004 yılında ameliyat olduğunu, 10 yıl koltuk değnekleriyle gezdikten sonra 8 yıldır yatağa bağlı yaşadığını kaydeden Ramazan Aycan, “Evimin çatısını yaptıramadım, doğalgazı da alamadım” ifadelerinde bulundu.Başkan Başdeğirmen, Ramazan Aycan’ın talepleriyle ilgileneceği sözünü verdi. Başdeğirmen, “Yapılması gereken ne varsa sizlere yardımcı olalım. Sizin buradaki yaşantınızı daha kaliteli hale getirelim. Allah şifanızı versin. Biz gerekeni yaparız” görüşlerinde bulundu.Ramazan Aycan da “Çok memnun oldum. Böyle ziyarete geldiniz, dünyayı sanki bana verdiniz” dedi.Ramazan Aycan’ın kızı Keziban Öztürk ise babasının yattığı hasta yatağının eskidiğini belirterek, yeni yatak talebinde bulundu. Başkan Başdeğirmen, Ramazan Aycan’a yeni hasta yatağı sözü verdi. Başdeğirmen, “Ben size sağlık müdürümü göndereceğim, takibinizi sağlık müdürlüğü ekibimize yaptıracağız. Yatağın yenilenmesiyle ilgili talebini de ileteceğim. Arkadaşlarımız gelerek, taleplerinizi yerine getirecekler. Sizi tekrar ziyaret ederim” ifadelerinde bulundu.Başkan Başdeğirmen’in yeni hasta yatağı sözü üzerine çok memnun olduğunu belirten Ramazan Aycan, “Çok teşekkür ederim başkanım. Size her zaman dua ederim” diye konuştu.