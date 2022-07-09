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Isparta'nın kalbindeki tarihi alanlar yeniden kente kazandırılıyor

Isparta'nın kalbindeki tarihi alanlar yeniden kente kazandırılıyor
ISPARTA 0
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Şehrin kalbindeki tarihi alanlar yeniden kente kazandırılıyor
Isparta Belediyesi öncülüğünde Tarihi Damgacı Sokakta gerçekleştirilen 18 evin restorasyonu ve sokak sağlıklaştırılması çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Tarihi Üzüm Çarşısı Restorasyon çalışmalarının 2. etabında da çalışmalar aralıksız devam ediyor.
 
Isparta Belediyesi, şehirde sit konumunda bulunan tarihi yapılara sahip çıkarak, bu yapıları tarihi ve dokusuyla tekrar kente kazandırıyor. Bu kapsamda Tarihi Damgacı Sokakta bulunan 29 evin projelendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 11’i tescilli 7’si tescilsiz toplam 18 evin restorasyonu ve sokak sağlıklaştırılmasına başlanmıştı. Damgacı Sokak’ta devam eden çalışmalarda 5’inci evin de restorasyonu tamamlanmak üzere.  Çalışmaları tamamlanan 4 ev amacına uygun bir şekilde yeni görünümleriyle Damgacı Sokak’a tekrar kazandırıldı. Diğer binalar da dış görüntüsü, boyası ve çatısıyla ilk zamanki haline getiriliyor.
Isparta Belediyesi tarafından 16’sı tescili 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Çarşısı’nın ilk adası olan ve 4’ü tescilli toplam 11 dükkanın bulunduğu bölümdeki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2. etap restorasyon çalışmaları başlamıştı. Tarihi Üzüm Çarşısı Restorasyon çalışmalarının 2.etabında da çalışmalar sürüyor. Burada ilk olarak dükkanların cam, doğrama ve kapıları söküldü, sokak üzerlerindeki çelik çatılar kaldırıldı. Bloklardaki kiremit ahşap çatıları ile çürümüş döşemeleri de sökülürken, sökülen döşemelerin yerine yenileri yapıldı. Binaların sökülen çatıları yeniden yapıldı, çatıları yapılan binalarda sıva işlemleri sürerken, diğer binaların çatı kurulum çalışmaları devam ediyor.
Isparta Belediyesi’nin yatırımlarını inceleme üzere daha önce şehre gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Damgacı Sokak ve Tarihi Üzüm Çarşısı’ndaki çalışmaları yerinde incelemiş ve çalışmalara ilişkin bilgi almıştı. Bakan Kurum, Tarihi Üzüm Çarşısının cephesiyle, mimarisiyle güzel bir görünüme kavuşacağını belirterek,  “Burası esnafımızın huzurlu olacağı, gelen insanlarımızın mutlu olacağı bir alan haline gelecek. Şehrimize büyük bir değer katacak. Bu proje Isparta’mızın çehresini değiştirecek, hem esnafımızın işleri artacak, mutluluk artacak” ifadelerinde bulunmuştu.


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