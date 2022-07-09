Isparta'nın yeni tadı Çevik Gıda Şarküteri geçtiğimiz günlerde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural'ın katılımlarıyla faaliyetlerine başladı.
BU FIRSAT KAÇMAZ! AÇILIŞA ÖZEL SÜPER KAMPANYA!
Açılışa özel indirim kampanyalarıyla başlayan ve yıllardır pazarlarda esnaflık Çevik Gıda'da onlarca yöresel zeytin ve peynir çeşitleri, organik kahvaltılık gurubu, uygun fiyatlı günlük taze yumurta, sucuk, tereyağı ve el açması yufkalar ile birlikte besin değeri yüksek bir çok doğal ürün bulunuyor. Aynı zamanda ''Zeytin Peynir Dünyası'' sloganıyla Isparta'da bulunan en iyi zeytin ve peynir ürünlerini sadece Çevik Gıda'dan temin edebilirsiniz.
Lezzeti mutluluğa dönüştüren ürün katagorileriyle çeşit çeşit doğal yöresel ürün arayanlar için en uygun fiyatlar Isparta'da Çevik Gıda...!
Hemen uğrayın 150₺ ve üzeri alışverişlerde el açması yufkayı ücretsiz alın.
AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYALAR ŞU ŞEKİLDE
- Köy Peyniri: Kg fiyatı 45₺
- Sele Zeytin: Kg fiyatı 25₺
- Çizik Zeytin: Kg fiyatı 25₺
- Tereyağı: Kg fiyatı 125₺ ( Orijinal Karın Tereyağı )
- 150₺ ve üzeri el açma yufka hediye
Adres: Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Telefon: 0 541 742 04 24
MAĞAZADAN KARELER...