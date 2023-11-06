Zam Geçişi En Çok Üyelerimizi Etkiliyor

Türkiye'de sigaraya her zam geçişi, bakkallar ve tiryakiler arasında yaşanan sorunları gündeme getiriyor. Sigara stoklamakla suçlanan esnaf, asıl sorunun tedarikçi firmalardan kaynaklandığını dile getiriyor.Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sinan Aydın, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Sigaraya ardı ardına gelen zamlar en çok bakkal ve marketleri zarara uğratıyor. Ülkemizde sigara dağıtımını üstlenen çeşitli firmalar zamları aynı anda yapmadığı için piyasada market ve bakkallara olumsuz gözle bakılıyor. Bizim esnafımız tedarikçi firma yüzünden tütün ve tütün mamullerine ulaşımda zorluk yaşıyor. Zam geçişinin duyulacağı andan itibaren market ve bakkallara bir yönelim ortaya çıkıyor. Buda üyelerimizi zor durumda bırakıyor."Aydın, esnafın stokçuluk yapmadığını ve ekonomik nedenlerle sınırlı miktarda sigara alabildiğini vurgulayarak, asıl sorunun tedarikte yaşandığını belirtti. Herhangi bir markanın sigaraya zam yapmasıyla diğer markaların da ürünlerinde satış kısıtlamalarına gittiğini söyleyen Aydın, bu nedenle esnafların zor durumda kaldığını ifade etti.Aydın, yetkililerden zam sorununa bir çözüm bulma çağrısında bulunarak, esnafın yaşadığı tedarik sıkıntısının giderilmesi gerektiğini belirtti.