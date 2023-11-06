Başkan Şahin’den Hizmetle Geçen 1 Yılın Değerlendirmesi ve 2024 Hedefleri

Isparta Ticaret Borsası (ITB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, görev süresinin birinci yılını değerlendirdi ve gelecek yılın hedeflerini açıkladı. Başkan Şahin, tarım sektörünün tüm paydaşlarına birlik ve işbirliği çağrısında bulundu.Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, bir yıllık görev süresini basın toplantısında değerlendirdi. Toplantıya Meclis Başkanı Nevzat Demirel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdülkadir Kurucu ve Erhan Göçerli, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Bayındır ve Saadettin Güneş de katıldı.Başkan Şahin, Isparta'da hayata geçirilen ve planlanan projelerde aktif bir rol oynayarak, üyelere ve Isparta tarımına hizmet etme amacı güttüklerini ifade etti. Şahin, projelerin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için tüm paydaşların birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.Başkan Şahin, geçen yıl gerçekleştirilen projeleri şu şekilde özetledi:Yabancı öğrencilere yönelik "Ticaret Elçileri" projesini başlattık. Bu projede 29 farklı ülkeden 57 öğrenci yer aldı. Ayrıca, "Isparta Elması" coğrafi işaret belgesini alarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Ticaret Şurası'nda Isparta'nın sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirerek, konularda çözüm arayışına katkı sağladık. Bu sorunlar arasında bürokratik süreçlerin hızlandırılması, izinlerin tamamlanması, serbest ticaret anlaşmalarının gözden geçirilmesi ve diğer meseleler bulunuyor.Isparta'nın tarım ürünlerinin tanıtımı ve yeni pazarlar bulma çalışmalarına odaklandık. Bu kapsamda Endonezya Büyükelçisi'ni ziyaret ettik ve Türkiye'nin Hanoi Ticaret Müşaviri ile Vietnam'dan gelen heyeti ağırladık.Başkan Şahin ayrıca, 2024 hedeflerini de şu şekilde açıkladı:Zirai atıkların geri dönüşüm projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz."Isparta Gülyağı," "Isparta Gülsuyu" ve "Isparta Elması" gibi coğrafi işaretli ürünlerimizin tanıtımını ulusal ve uluslararası düzeyde artıracağız.Isparta Elması başta olmak üzere tarım ürünlerimiz için yeni pazarlar arayışını sürdüreceğiz.Süt analiz laboratuvarı kurarak süt ürünlerinin kalitesini denetleyeceğiz.İlimize ve üyelerimize kazanç sağlayacak projelere katkıda bulunmayı hedefliyoruz.Toplantı, basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. Başkan Şahin, Isparta tarımına katkıda bulma yolunda önemli projeleri hayata geçirmeye ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.