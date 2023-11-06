TÜRK EĞİTİM-SEN ISPARTA ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI

“24 Kasım’da Önlük Değil İkramiye İstiyoruz …”Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım'ı kutlamakla birlikte, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına dikkat çeken Türk Eğitim-Sen Isparta Şubesi, bu özel günde öğretmenlere "beyaz önlük" hediye edilmesinin yerine ekonomik destek sağlanmasını talep ediyor.Türk Eğitim-Sen Isparta Şubesi Başkanı Yahya Hakan Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere "beyaz önlük" hediye edilmesine karşı çıkarak, öğretmenlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Çelik, aylık gelirlerinin yetersizliği, ekonomik çaresizlik ve diğer özlük haklarındaki sorunları vurgulayarak, öğretmenlerin ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini belirtti.Türk Eğitim-Sen Isparta Şubesi olarak, her yıl 24 Kasım'da öğretmenleri motive etmek ve ekonomik olarak desteklemek amacıyla bir maaş ikramiye verilmesini içeren bir Kanun Teklifi hazırladıklarını açıklayan Çelik, milletvekillerine bu teklife destek vermeleri çağrısında bulundu. Öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesinin, eğitim kalitesini artırmanın temel adımlarından biri olduğunu vurguladı.Çelik, öğretmenlerin ekonomik sorunlarının çözülmesinin, eğitimcilerin daha motivasyonlu, huzurlu ve mutlu bir şekilde görevlerini yerine getirmelerine katkı sağlayacağını belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu.Türk Eğitim-Sen Isparta Şubesi, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına dikkat çekerek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde "önlük" yerine "ikramiye" istiyor.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.