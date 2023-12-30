Yurtdışından Gelen Çocuk Hasta, SDÜ Hastanesinde Sağlığına Kavuştu

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi, uluslararası bir hasta olan ve İngiltere'den gelen 14 yaşındaki Maryam Khan'a başarılı bir tedavi uygulayarak sağlığına kavuşturdu. Maryam Khan, yaklaşık bir yıldır devam eden sağlık sorunları nedeniyle SDÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Gastroenteroloji Bölümü'nde özel bir tedavi aldı.

Maryam Khan'ın 'epigastrik ağrı' şikayetiyle SDÜ Hastanesi'ne başvurması üzerine, Pediatrik Gastroenteroloji Bölümü tarafından yapılan tetkikler sonucunda akut gastrit teşhisi konuldu. Bu tanının ardından, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Gastroenteroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akçam liderliğindeki ekip tarafından başarılı bir medikal tedavi uygulandı.

Prof. Dr. Mustafa Akçam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bölümümüze ‘epigastrik ağrı’ şikayeti ile başvuran 14 yaşındaki hastamıza akut gastrit teşhisi konuldu. Medikal tedavinin ardından hastamız sağlığına kavuşarak taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

Maryam Khan'ın ailesi, çocuklarının sağlık sorunları için yaptıkları araştırma sonucunda SDÜ Hastanesi'ne ulaştıklarını belirterek, aldıkları sağlık hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

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