

Başkan Başdeğirmen: Isparta’mızın Gizli Değerlerini Ortaya Çıkarmalıyız

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanvekili Mustafa Erol ile birlikte, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette, Isparta Belediyesi'nin paydaşı olarak düzenlenen 1. Turizm ve Gastronomi Fuarına sağladığı desteklerden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür edildi.

ITSO Başkanı Metin Çelik, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, 23-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın Isparta'da ilk defa gerçekleştiğini ve katılımcıların ilgisinden memnun olduklarını belirtti. Çelik, aynı zamanda fuara ilişkin bir çalıştay düzenleyerek gelecekteki fuarların planlamasını yapacaklarını ifade etti.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanvekili Mustafa Erol ise 20 bin profesyonel şefin bulunduğu federasyon olarak, Isparta'nın turizm ve gastronomi alanındaki potansiyeline vurgu yaparak, fuara katkıda bulunduklarını ve bundan sonraki süreçte de işbirliğine devam etme sözü verdi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Isparta'nın gizli değerlerini ortaya çıkarmak için birlikte çalışma çağrısında bulundu. Başkan Başdeğirmen, Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın başarılı geçtiğini belirterek, gelecek yıllarda daha kapsamlı etkinlikler düzenleme niyetinde olduklarını ifade etti ve ziyaretçilere teşekkür etti.