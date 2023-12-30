Aile Destek Merkezleri, Kadınlara Yeni Bir Yuva Sunuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Türkiye genelinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezleri (ADEM), kadınlara destek olmaya devam ediyor. ADEM'ler, dezavantajlı kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimleri ile toplumsal entegrasyonlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu merkezlerde, çeşitli alanlarda düzenlenen beceri kurslarına katılan kadınlara İŞKUR tarafından günlük ücret ödemeleri de gerçekleştiriliyor.Bu çerçevede, Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü'nün katkılarıyla Mart 2023 tarihinde Bağlar Mahallesi'nde açılan Aile Destek Merkezi, düzenlediği kurslarla kadınlara eğitim imkanı sunuyor. Merkezde alınan eğitimleri tamamlayan kadınlar, yıl sonu sergisi düzenleyerek elde ettikleri becerileri sergileme fırsatı buldular.Aile Destek Merkezleri, kadınların güçlenmelerine ve kendi potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olarak toplumda daha aktif bir rol almalarına olanak tanıyor. Bu anlamlı projenin, kadınların hayatlarına olumlu katkılar sağlamaya devam etmesi beklenmektedir.