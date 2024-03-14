Yumurta Fiyatları Yükselecek: Enflasyonun Üzerinde Artış Bekleniyor

Yumurta fiyatlarında yılın ikinci yarısında beklenen yüksek artış hakkında YÜSAD Başkanı Metin Akman'ın verdiği bilgilere dayanarak bir özet sunabiliriz:
- Yumurta fiyatlarında önemli bir artışın ikinci yarıda bekleniyor ve bu artışın enflasyon oranının üzerinde olması bekleniyor.
- Yumurta üretimindeki maliyetlerin artışı, iç talep ve dış pazarlardaki gelişmeler yumurta fiyatlarını etkileyen faktörler arasında bulunuyor.
- Yumurta üretiminde kullanılan yemin önemli bir kısmı ithalata bağımlı durumda ve döviz kurlarındaki artışlar bu durumu etkiliyor.
- Yumurta, Türkiye'de diğer protein kaynaklarına göre daha ucuz olmasına rağmen, son aylarda yaşanan krizler ve ihracatta yaşanan sıkıntılar nedeniyle fiyatlar etkilendi.
- Gıda enflasyonunun genel enflasyondan daha yüksek olduğu ve yumurta fiyatlarındaki artışın da bu eğilime paralel olarak devam etmesi bekleniyor.
- Yumurta fiyatlarındaki artışın, maliyetlerdeki artışla doğru orantılı olduğu ve çiftçilerin kazanç sağlayamaması durumunda daha fazla arz ve fiyat şoklarının olabileceği ifade ediliyor.
Bu bilgiler, yumurta fiyatlarının gelecek dönemdeki seyrine ilişkin önemli bir öngörü sağlamaktadır.