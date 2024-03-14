Ramazan ayında PTT'ye başvuranlar 2 Bin 900TL'lik ödeme alıyor



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ramazan ayında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sunulan destek paketi kapsamında yapılan ödemelerle ilgili bilgilendirme yapıldı. İhtiyaç sahibi aileler, bu destek paketinden yararlanabilmek için başvuru yapabilirler. İşte detaylar:

Aile Destek Paketi yardımı kapsamında Ramazan ayında 15 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında yapılan ödemeler, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere nefes aldırmayı amaçlıyor. Bu ödemeler PTT aracılığıyla yapılmaktadır.

Başvuru için gerekli belge T.C. kimlik kartıdır. Ancak başvuruyu yapacak olan kişilerin bazı şartları taşıması gerekmektedir. Özellikle, hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir.

Aile Destek Paketi kapsamında uygun bulunan ailelere 2 bin 900 TL ödeme yapılacaktır.

Başvurular e-devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik kartı ve şifre ile yapılabilir. Ayrıca, başvuru için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na bizzat başvuru da yapılabilmektedir.

Başvuru onayı alan kişilere, muhtaçlık durumlarına göre 850 TL ile 1250 TL arasında ödeme yapılması planlanmaktadır.

Bu bilgiler doğrultusunda, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayında Aile Destek Paketi'nden yararlanabilmeleri için gerekli başvuruları yapmaları önemlidir. Bu desteklerin, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik olduğu ve başvuruların belirtilen tarihler arasında yapılması gerektiği unutulmamalıdır.