"Ramazan Bayramı Tatili: TÜRSAB'dan Yeni Açıklama - Beklenti 9 Gün Tatil!"

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte çalışanlar, Ramazan Bayramı tatilini dört gözle beklemeye başladı. Turizm sektörü de bu tatilin yaklaşmasıyla hareketlenmeye başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), bu yılın bayram tatili süresiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Kışın tozunu atmak isteyen çalışanlarla birlikte turizm sektörü de Ramazan tatilini beklemeye başladı. Ramazan Bayramı'nın tatili, bayramın öncesinde 9 Nisan'a denk gelen arife günü ile birlikte başlayacak. Turizmcilerin beklentisi ise bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün yapılması yönünde.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, Ramazan Bayramı tatili 9 Nisan Salı günü arife günü itibariyle başlayacak ve tatil Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Ardından hafta sonuna girilecek. Böylece, bu yıl bayram tatili 5.5 güne ulaşacak.

Ancak turizm sektörünün beklentisi, Ramazan Bayramı'nın önüne denk gelen 8 Nisan'ın da bayram tatili içine alınarak tatilin 9 güne çıkarılması yönünde. Böylece, Ramazan Bayramı tatili önündeki ve sonundaki iki hafta sonu tatili de tatil süresine dahil olacak.

TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk, bu tür tatillerin önceden belirlenmesinin turizmciler için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, hükümetin erken bir karar vermesini beklediklerini ifade etti. Kuk, Bayram Tatili'nin 9 gün olması durumunda 6 Nisan'dan 14 Nisan'a kadar bir tatil süreci yaşanacağını belirtti.

Şu anda Avrupa pazarından çok güçlü rezervasyon talebi aldıklarını belirten Hamit Kuk, 2024 yılını önceki yılın yüzde 10 üzerinde tamamlamayı beklediklerini söyledi.

