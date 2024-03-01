Yüksek Enflasyon Mezar Taşı Fiyatlarına Yansıdı: Vatandaşlar "Ölümden Korkar Oldu"

29 Şubat 2024

Ülkemizde devam eden yüksek enflasyon, mezar taşı fiyatlarına da olumsuz bir şekilde yansıdı. Ankara'dan paylaşılan yeni fiyatlar, insanların ölüm korkusu yaşamasına neden oldu. 2024 yılı itibariyle artan mezar taşı fiyatları, toplumda genel bir şaşkınlık yaratmış durumda.

Yeni yılda neredeyse hiç sektörün zam almadığı bir dönemde, mezar taşı fiyatları malzeme türüne, işçiliğe ve boyutlara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Mermer ve granit mezar taşları arasında fiyat farkı bulunmaktadır, ancak her iki türde de ciddi bir artış yaşanmıştır.

Güncel mezar taşı fiyatları şu şekildedir:

Tek kişilik düz işçilik mermer mezar taşı: 30.000 – 35.000 TL

Tek kişilik düz işçilik granit mezar taşı: 20.000 – 30.000 TL

İki kişilik düz işçilik granit mezar taşı: 40.000 – 50.000 TL

İki kişilik düz işçilik mermer mezar taşı: 40.000 - 50.000 TL

Granit mezar taşları genellikle daha dayanıklı ve uzun ömürlü olduğundan, bu taşlardan yapılan mezar taşlarının fiyatları genellikle daha yüksektir. Ayrıca, işçilik kalitesine göre fiyatlar değişiklik gösterir ve bölgeye göre de fiyatlar değişkenlik gösterebilir.

Bu yüksek mezar taşı fiyatları, sosyal medyada ve toplumda "ölümden korkar olduk" yorumlarına neden olmuş, ekonomik zorlukların günlük hayatın her alanında hissedildiği bir döneme işaret etmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.