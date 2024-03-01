Banka Komisyon Ücretlerine Yapılan Büyük Zam: ATM İşlemlerinde Cebi Yanan Müşteriler İsyan Ediyor

29 Şubat 2024

Bankalar, masraflarını büyük oranda artırarak müşterilerini mağdur eden yeni bir zammı devreye aldı. Özellikle emeklileri olumsuz etkileyen bu durum, temel işlemlerde dahi müşterilerin cebinden ekstra ücretler çıkmasına sebep oluyor.

Yapılan açıklamalara göre, ATM işlem ücretleri geçen yıla göre yüzde 60-70 oranında artırıldı. Bu zam, emeklileri, özellikle aylıklarını tek seferde çekmekte zorlanan kesimi derinden etkiliyor. Bakiye sorgulama gibi basit işlemlerde bile ücret kesilen müşteriler isyan ederken, bazı bankalar devletin yatırdığı emekli maaşının tamamını çekmek için ekstra ücret talep ediyor.

Örneğin, özel bir banka tek seferde 15 bin liralık emekli maaşının çekimi için müşterisinden 30 lira ücret alırken, başka bir özel banka ise tek seferde 10 bin lira üstü çekimlerde 50 lira masraf ve komisyon talep ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Ortak ATM'lerde para yatırma ve çekme işlemleri ücretsiz yapılır" açıklamasına rağmen, birçok Ortak ATM, "Bakiye Sorgula" dışındaki işlemlerden ücret almaya devam ediyor. Bu durum, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu tarafından hukuka aykırı olarak değerlendirilirken, aynı zamanda emekli maaş promosyonlarındaki güncellemelerin de ele alındığı ve geçen yıla göre bu yıl promosyonların sadece 12 bin liraya kadar yükseldiği belirtildi.

Müşteriler, banka komisyon ücretlerindeki bu büyük artışa tepki gösterirken, bu durumun özellikle emekliler üzerinde olumsuz bir etki yarattığı vurgulanıyor. Bankaların bu konuda alınan ücretleri ve uygulamalarıyla ilgili daha fazla denetim talepleri yükselmekte.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.