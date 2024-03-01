Yeni Vergi Düzenlemesi: 52 Fasıldaki Sanayi Ürünlerine İlave Gümrük Vergisi

29 Şubat 2024

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, 52 fasıldaki sanayi ürününe yüzde 2 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmiştir. Bu kararla, ilave gümrük vergisi alınan ürün sayısı 4 bin 222'ye yükselmiştir. Önceki kararda 56 fasıl yer alırken, yeni kararla bu sayı 52'ye düşürülmüştür.

İlave gümrük vergisi uygulaması, gemi ve su üzerinde yüzen taşıtlar, kitap/gazete, hazır eşya ve mantardan eşya içeren dört faslı kapsamamaktadır. Bu ürün grupları ilave gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.

İlave gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında yer alan başlıklar ve ilgili fasıl numaraları şu şekildedir:

25- Mermer (5-25)

Mermer (5-25) 28- Kimyasal Bileşikler (5)

Kimyasal Bileşikler (5) 29- Organik Kimyasal Ürünler (5-15)

Organik Kimyasal Ürünler (5-15) 30- Eczacılık Ürünleri (8-20)

Eczacılık Ürünleri (8-20) 33- Uçucu Yağlar (17-25)

Uçucu Yağlar (17-25) 34- Sabun ve Kimyasallar (13.9-25)

Sabun ve Kimyasallar (13.9-25) 35- Nişasta Esaslı Yapıştırıcılar (8.2-25)

Nişasta Esaslı Yapıştırıcılar (8.2-25) 36- Patlayıcı Maddeler (25)

Patlayıcı Maddeler (25) 37- Fotoğrafçılıkta Kullanılan Eşya (10)

Fotoğrafçılıkta Kullanılan Eşya (10) 39- Plastik ve Mamulleri (8.2-25)

Plastik ve Mamulleri (8.2-25) ... ve daha birçok fasıl ve ürün.

İlave gümrük vergisi, belirli ürünlerde yüzde 30, birçok ürün grubunda ise yüzde 20 ile yüzde 25 arasında değişiklik göstermektedir.

Bu yeni düzenleme ile ek gümrük vergisi alınacak ürünlerin tam listesi, ilgili fasıl numaralarıyla birlikte açıklanmıştır. Vergi oranları ve uygulanan düzenlemelerle ilgili detaylı bilgiler, Resmi Gazete'de yayımlanan kararda bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.