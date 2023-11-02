YÖREX Fuarı Başladı: Isparta Tanıtımı ve Lezzetleri Sahne Aldı



Ülkemizin önde gelen fuarlarından biri olan Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), bu yıl da Antalya'da kapılarını açarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Fuar, Isparta'nın da tanıtımına ev sahipliği yaparken, açılış töreninde Vali Aydın Baruş, katılımcılara Isparta'nın lezzetlerini ikram etti.

ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış töreni sonrasında protokol üyeleri stantları gezip, katılımcıları ziyaret ettiler. Vali Baruş, Isparta standına giderek ziyaretçilere Isparta'nın geleneksel yemeği olan helva ve kabune dağıttı. Aynı zamanda açılışta bulunan diğer il valileri ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu da Isparta standında ağırlayarak il hakkında bilgi verdi.

YÖREX fuarında, Isparta standında kadın kooperatiflerinin ürünleri ve deri ürünleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Fuar, 5 Kasım'a kadar açık kalacak ve ziyaretçilere yöresel ürünlerin yanı sıra Isparta'nın kültürel ve lezzet dolu dünyasını keşfetme fırsatı sunacak.