Isparta Okul Sporları Futbol İl Birinciliği Sonuçları Belli Oldu

2023-2024 faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Futbol Yıldız Erkek İl Birinciliği müsabakaları, Milli Egemenlik Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Heyecan dolu müsabakalar sonucunda dereceye giren okullar kupa ve madalyalarını almaya hak kazandılar.İl Birinciliği müsabakalarında şu okullar dereceye girmeyi başardı:Turnuvayı birincilikle tamamlayarak birincilik kupasını kazandılar.İkinci sırayı alarak gümüş madalya sahibi oldular.Turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandılar.Müsabakalarda dördüncü sırayı elde ettiler ve turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladılar.Isparta Okul Sporları Futbol İl Birinciliği müsabakaları, sporcuların yeteneklerini sergilediği ve fair-play ruhunun ön planda tutulduğu bir organizasyon oldu. Dereceye giren okulları tebrik eder, sporcuları ve organizasyonu başarıyla tamamlayan herkesi kutlarız.