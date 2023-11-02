Isparta Okul Sporları Futbol İl Birinciliği Sonuçları Belli Oldu
2023-2024 faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Futbol Yıldız Erkek İl Birinciliği müsabakaları, Milli Egemenlik Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Heyecan dolu müsabakalar sonucunda dereceye giren okullar kupa ve madalyalarını almaya hak kazandılar.
İl Birinciliği müsabakalarında şu okullar dereceye girmeyi başardı:
1. Nazmiye Demirel Orta Okulu: Turnuvayı birincilikle tamamlayarak birincilik kupasını kazandılar.
2. Şehit Mustafa Gözütok Orta Okulu: İkinci sırayı alarak gümüş madalya sahibi oldular.
3. Şehit Göksel Koç Orta Okulu: Turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandılar.
4. Mustafa Şener Orta Okulu: Müsabakalarda dördüncü sırayı elde ettiler ve turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladılar.
Isparta Okul Sporları Futbol İl Birinciliği müsabakaları, sporcuların yeteneklerini sergilediği ve fair-play ruhunun ön planda tutulduğu bir organizasyon oldu. Dereceye giren okulları tebrik eder, sporcuları ve organizasyonu başarıyla tamamlayan herkesi kutlarız.
2023-2024 faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Futbol Yıldız Erkek İl Birinciliği müsabakaları, Milli Egemenlik Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Heyecan dolu müsabakalar sonucunda dereceye giren okullar kupa ve madalyalarını almaya hak kazandılar.
İl Birinciliği müsabakalarında şu okullar dereceye girmeyi başardı:
1. Nazmiye Demirel Orta Okulu: Turnuvayı birincilikle tamamlayarak birincilik kupasını kazandılar.
2. Şehit Mustafa Gözütok Orta Okulu: İkinci sırayı alarak gümüş madalya sahibi oldular.
3. Şehit Göksel Koç Orta Okulu: Turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandılar.
4. Mustafa Şener Orta Okulu: Müsabakalarda dördüncü sırayı elde ettiler ve turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladılar.
Isparta Okul Sporları Futbol İl Birinciliği müsabakaları, sporcuların yeteneklerini sergilediği ve fair-play ruhunun ön planda tutulduğu bir organizasyon oldu. Dereceye giren okulları tebrik eder, sporcuları ve organizasyonu başarıyla tamamlayan herkesi kutlarız.