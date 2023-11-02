Gerçek Ortaya Böyle Çıktı: 30 Milyar Deprem Bağışı Ortada Yok

6 Şubat 2023 tarihli büyük depremden sonra depremin yaralarını sarmak için 15 Şubat tarihinde televizyon kanallarının ortak yayını ile 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası düzenlendi. O yayında 115 Milyar 146 milyon lira toplandığı söylendi. Ancak, geçen dokuz ay boyunca bağış beyanında bulunan fakat bu bağışları yatırmayan birçok kişi, kurum ve şirketin ortaya çıkmadığı CHP Isparta Milletvekili'nın soru önergesi ile gündeme geldi. İçişleri Bakanı'ya verilen soru önergesi, bu bağışların ne kadarının toplandığını ve kimlerin beyanda bulunmasına rağmen bağışları yatırmadığını sordu.Bakan Yerlikaya, CHP'li Halıcı'nın önergesine verdiği yanıtta şu ana kadar 85 milyar lira bağış toplandığını ifade etti. Ancak, kampanya sırasında bildirilen 115 Milyar lira ile karşılaştırıldığında, hala 30 milyar liranın yatırılmadığı ortaya çıktı.Konuyla ilgili açıklama yapan Halıcı, "Depremde on binlerce insanımız hayatını kaybetti. Milyonlarca vatandaşımız etkilendi. Şehirler yerle bir oldu. Aradan 9 ay geçti ve biz bağış beyanında bulunan kişi ve şirketlerin bazılarının bu bağışları yatırmadığını öğreniyoruz. Zaten bağışın çok büyük bölümünü kamu kurumları ve bankaları; yani gene halkın kendisi yaptı. Ben Bakan Yerlikaya'ya bağış yapacağını söylemesine rağmen bağışta bulunmaya kişi ve firmaları da sormuştum. Sayın Bakan bunları da açıklamalıdır. 115 Milyar lira toplandığı söylenmişti ancak aradan geçen neredeyse bir yılda 30 milyar liranın yatırılmadığı ortaya çıktı. Kim bu firmalar? Bunların ne kadar vergi borçları silindi? O tarihten bu yana kaç kamu ihalesi aldılar? Bu bağışları neden yatırmadılar? Bunlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır" ifadelerini kullandı.Şu ana kadar 85 milyar lira toplandığını söyleyen Halıcı, "Merkez Bankası 30 milyar, Ziraat Bankası 20 milyar, VakıfBank 12 milyar, Halkbank 7 milyar TL olmak üzere birçok kamu bankası ve kamu kurum ile kuruluşları bağışta bulunmuştu. Bakan Yerlikaya'nın söylediği toplanan rakam zaten kamu kurumlarından alındı, yani halktan. Bağışta bulunacağını beyan eden ancak parayı yatırmayan bu büyük holdingler hangileri? Bunlar açıklanmalıdır" dedi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önergenin yanıtında kampanya kapsamında toplanan bağışların AFAD adına açılan hesaplarda değerlendirildiğini belirtti. Yalım Halıcı konuyla ilgili olarak mevcut paranın ne şekillerde ve kimler tarafından kullanıldığının açıklanması gerektiğini ifade ederek "Depremzede vatandaşlarımızın barınma, gıda, eğitim ve giyim başta olmak üzere birçok sorunu var. Toplanan mevcut para doğru şekillerde ve hızlı biçimde onların yaralarını sarıyor mu sarmıyor mu, bunların da açıklığa kavuşturulması gerek" dedi.