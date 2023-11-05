Yola Aniden Çıkan Domuz Trafik Kazasına Neden Oldu

İsparta, 4 Kasım 2023 - Bugün akşam saatlerinde, Isparta'nın Gelendost ilçesinden Yeşilköy mevkisine giden Gelendost-Isparta karayolunda dikkat çekici bir olay yaşandı. Domuz, aniden ana yola çıkarak seyir halindeki bir araca çarptı ve trafik kazasına neden oldu.Kaza, 42 DVK 95 plakalı bir aracın ani bir şekilde yolu kesen domuzu fark etmemesi sonucu meydana geldi. Domuzun araca çarpışması sonucunda maddi hasar meydana geldi ve trafikte aksaklığa yol açtı.Neyse ki, bu olayda yaralanan veya can kaybı yaşanmayan kaza, sadece maddi hasarla sınırlı kaldı. Domuzun trafiğe çıkması sürücülere dikkatli olma çağrısında bulunuyor ve özellikle kırsal bölgelerde hayvanların yollara aniden çıkabileceğini unutmamaları gerektiğini hatırlatıyor.