Iyaşpark'tan Üniversite Gençlerine Hoş Geldin Müjdesi

Şehir, Tarih - Iyaşpark AVM, yeni üniversite 1.sınıf öğrencilerine hoş geldin kampanyasıyla öğrencilere sürpriz hediyeler sunuyor. Iyaşpark AVM'de oluşturulan kayıt noktasına gelen öğrenciler, öğrenci kimlikleri ile sisteme kayıt yaparak digital çarkı çevirme şansı elde edecekler. Çevirdikleri çarkla kazandıkları hediye kuponlarıyla birçok ödülü kullanabilecekler.Kampanya kapsamında sunulan hediyeler arasında bowling, soğuk-sıcak içecekler, tatlı-pasta, yemek, market hediye çekleri, firmalara ait hediye çekleri gibi 5 bin adet sürpriz hediye bulunuyor.Iyaşpark AVM, yeni öğrencilere şehirlerine hoş geldin demek ve üniversite yaşamlarına renk katmak amacıyla bu kampanyayı düzenliyor. Öğrencilere verilen bu hoş geldin kampanyası, yeni üniversite öğrencilerinin şehre daha kolay adapte olmalarına ve eğlenceli bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.