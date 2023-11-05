Başkan Başdeğirmen'den Spora Büyük Destek: 43 Amatör Spor Kulübüne 25 Bin TL Maddi Desteğin Yanı Sıra 2 Spor Kampüsü ve Sentetik Çim Sahalar

İsparta, 4 Kasım 2023 - Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sporun gelişimi için şehirde büyük çaplı yatırımlarını sürdürüyor. Spor altyapısını güçlendirmek amacıyla 20 semt sahası ve UEFA standartlarında bir futbol sahasının bulunduğu 2 spor kampüsünü şehre kazandıran Başkan Başdeğirmen, amatör spor kulüplerine de maddi destek sağlamaya devam ediyor.

Başkan Başdeğirmen, son açıklamasında futbol alanında yer alan 43 amatör spor kulübüne 25 bin TL'lik maddi destek verileceğini ve guruplara kalan kulüplere ekstra olarak 10 bin TL maddi destek sunulacağını duyurdu. Ayrıca, UEFA standartlarında sentetik çim yüzeyli futbol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonunu içeren Fatih Spor Kompleksi'nin 12 Kasım 2023'te saat 14.00'te açılacağını belirtti.

Başkan Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, geçmiş sezonlarda da amatör spor kulüplerine destek verdiklerini ve bu sezon da desteklerin süreceğini vurguladı. Gençlerin sağlıklı yetişmelerini teşvik etmek ve sporun önemini vurgulamak amacıyla bu tür katkılarda bulunduklarını söyledi.

Isparta ASKF Başkanı Nurettin Akgül ve Futbol İl Temsilcisi Ali Durmuş ile spor kulüplerinin başkan ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda Başkan Başdeğirmen'in spora verdiği destekler ve yatırımlar büyük takdir topladı. Başkan Başdeğirmen, amatör spor kulüplerinin yanı sıra Isparta'daki spor altyapısını güçlendirmek için çaba harcadığını ve gelecekte daha fazla yatırımın geleceğini belirtti.

Isparta'da sporun desteklenmesi ve gençlerin spora teşvik edilmesi için yapılan bu yatırımlar, şehirdeki sporun gelişimine büyük katkı sağlayacak. İsparta'da amatör sporun güçlenmesi ve spor altyapısının iyileştirilmesi için Başkan Başdeğirmen'in çabaları takdirle karşılanıyor.