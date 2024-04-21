Türkiye Tapu Uygulamasıyla Tapuda Devrim: Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor!



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde tapu işlemlerinde ek güvenlik sağlayacak olan "Türkiye Tapu" uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu yeni uygulama ile tapu işlemlerinde internet üzerinden yapılan işlemlere ek güvenlik katmanları eklenerek, işlem süreçlerinin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Bakanlık, detaylı hazırlıklarını sürdürüyor ve planlamalara göre 2024 sonunda uygulamayı aktive etmeyi amaçlıyor. Yeni sistemle birlikte, tapu işlemlerinde şeffaflık ve güvenlik standartlarının artırılması bekleniyor.

Uygulamayı kullanacak vatandaşlardan mobil veya elektronik imza talep edilecek. Bu sayede işlemler, kişi ve mekana bağlı olmadan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Tapu işlemlerinin sorgulanması, harç bedeli hesaplanması, başvuru yapılması, iptal ve devir işlemlerinin tamamlanması gibi süreçler uygulama üzerinden yönetilebilecek. Ayrıca tapu bağışlama, ipotek ve terkin gibi işlemler de Türkiye Tapu uygulaması kapsamında yer alacak.

Bu yeni uygulama, tapu işlemlerindeki güvenlik ve pratiklik açısından önemli bir adım olacak ve vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayacak.