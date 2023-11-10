Yıldırım Şekerleme, Isparta 32 Spor'un İstanbul Deplasmanını Karşılıyor

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, hafta sonundaki İstanbul deplasmanında Arnavutköyspor ile karşılaşacak. Deplasman masrafları ise Yıldırım Şekerleme tarafından üstlenildi.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, Yıldırım Şekerleme sahiplerinden Murat Yıldırım'ı ziyaret ederek, teşekkürlerini iletmek ve destekleri için minnettarlıklarını göstermek amacıyla isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti. Başkan Özdemir, Yıldırım Şekerleme Sahipleri Kenan ve Murat Yıldırım'a duydukları teşekkürü dile getirdi.

Bu tür destekler, yerel işletmelerin spor kulüplerine olan katkılarını ve dayanışmayı gösteriyor. Yıldırım Şekerleme'nin Isparta 32 Spor'a sağladığı destek, kulübün başarılı performansını sürdürmesine ve taraftarlarını gururlandırmasına yardımcı olacaktır.