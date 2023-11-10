Şen Yalıtım, Isparta 32 Spor'a Maddi Destek Sağlıyor

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, şehirdeki iş insanlarından biri olan Şen Yalıtım'ın maddi destekleriyle güçleniyor. Şen Yalıtım'ın sahibi Salih Şen, Pembe-yeşil renklere destek vererek kulübe önemli bir katkı sağladı.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ve Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer, Şen Yalıtım sahibi Salih Şen'e teşekkürlerini iletmek ve desteklerinden dolayı minnettarlıklarını göstermek amacıyla Şen'in adının yazılı olduğu bir forma hediye ettiler.

Bu destekler, yerel futbol takımlarına olan duyarlılığın ve iş dünyasının sporu destekleme çabalarının bir örneğini oluşturuyor. Şen Yalıtım'ın Isparta 32 Spor'a verdiği destek, kulübün başarı ve büyüme yolunda daha güçlü adımlar atmasına yardımcı olacaktır.