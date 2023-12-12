DSİ 18. Bölge Müdürlüğü - Isparta: Yeşil Karıncalar Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor



Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgenin makinalı çalışma programları kapsamında Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada kanalında temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeşil Karıncalar olarak adlandırılan DSİ ekipleri, su kanallarının temizliği ve bakımı için özel olarak tasarlanmış makineleri kullanarak görev yapıyor. Bu kapsamda, Isparta'da bulunan Eğirdir Kovada kanalında gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, su kanallarının etkin ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla yürütülüyor.

DSİ'nin yaptığı temizlik çalışmaları, sulama sistemlerinin verimliliğini artırmak, suyun daha düzenli bir şekilde taşınmasını sağlamak ve su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yeşil Karıncaların gösterdiği bu çaba, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. DSİ'nin bölgedeki temizlik çalışmalarının devam edeceği belirtiliyor.

































