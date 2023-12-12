Yeni Ders Olarak Müfredata Alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, Müfredata "Adab-ı Muaşeret" Dersini Dahil Etti



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda "Adab-ı Muaşeret" dersini müfredata dahil etti. Bakanlık, liselerde dersin adını pedagojik uygunluk açısından "Adab-ı Muaşeret", ortaokullarda ise "Görgü Kuralları ve Nezaket" olarak belirledi. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı.

Ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulacak olan "Görgü Kuralları ve Nezaket" dersi ile öğrencilere iletişimde görgü kuralları ve nezaketin önemi anlatılacak. Dersin amacı, öğrencilerin aile içinde, okulda, toplumda ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranışlar sergilemelerini sağlamak.

Ders kapsamında öğrencilere farklı kültürlerdeki görgü kuralları ve nezaket ifadelerini tanıma, çevresindeki sorunlara yönelik projeler üretme, dijital ortamlarda görgü kurallarını benimseme gibi konularda eğitim verilecek. Müfredat, iki düzeyde toplam 72 saatlik öğretim programını içeriyor.

Liselerde ise "Adab-ı Muaşeret" dersi, 7 üniteden oluşan bir müfredatla işlenecek. İlk ünite, öğrencilerin "edep, görgü, terbiye, medenilik, sabır, zarafet ve nezaket" kavramlarını ve farklı kültürlerden adab-ı muaşeret ile ilgili örnekleri tanımalarını amaçlıyor. Diğer ünitelerde ise kişisel tutum, aile içinde adab-ı muaşeret, okul ortamında görgü kuralları, toplum içinde nezaket, iletişimde adab-ı muaşeret, çevre ve dijital ortamlarda adab-ı muaşeret gibi konular işlenecek.

Liselere yönelik bu dersin müfredatında, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra drama, gözlem, tartışma gibi etkinliklere de yer verilerek öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerine olanak tanınacak. Ders, öğrencilerin milli ve manevi değerleri özümseyerek toplumsal birlikteliğe katkı sağlamalarını hedefliyor.