Emekliler Dikkat: SGK'nın Faiz Planı Ortaya Çıktı!

Resmi Gazete'de dün yayımlanan flaş bir kararla, prim borçlularını ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) faiz planı değiştirilerek gecikme faizi oranı artırıldı. SGK uzmanları, özellikle Bağkurluları etkileyecek bu kararın detaylarına dikkat çekiyor.

SGK ve genel sağlık sigortası kanununun 89. maddesi uyarınca gecikme cezası oranı yeniden düzenlendi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, gecikme cezası oranı kanuni oran olan yüzde 3 olarak belirlendi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Sözcü TV'de yaptığı bir programa katılarak, özellikle Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının önemine vurgu yaptı. GSS borcu olanlara gecikme zammına faiz uygulanacağını belirten Elmen, SGK'nın bu konuda sıkı önlemler aldığını ifade etti.

Ayrıca, BağKur prim borçlarına da değinen Elmen, SGK'nın bir yapılandırma planı üzerinde çalıştığını ve vergi ve Bağkur yapılandırmasının da gündemde olduğunu aktardı. Elmen'e göre, Sosyal Güvenlik kasasındaki borç birikimini azaltmak adına bir yapılandırma bekleniyor.

Emeklilere seslenen Elmen, borçlarını ödemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Aktif borçların kapatılmasının önemine vurgu yaparken, faiz birikmemesi için borçların ödenmesi gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak, emekliler ve prim borçluları için SGK'nın yeni faiz planı önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Borçluların faiz birikmemesi ve yapılandırma sürecinden en iyi şekilde faydalanabilmeleri için uzmanların uyarılarına dikkat etmeleri önem arz ediyor.