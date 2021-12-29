4 Mevsim Manav açıldığı günden bugüne Isparta'da gıda sektöründe önemli bir açığı kapatıyor. Tarladan sofraya prensibiyle özenle seçilmiş lezzetli ürünler getiriyor. Uygun fiyat aralığında satışa sunuyor. Zaman zaman belirli kampanyalar düzenleyerek indirimler de yapıyor.
Yeniyıl öncesi alışveriş yapacaklar; bal gibi portakal, mandalina, nar, muz ve ananas için özel fırsatlar 4 Mevsim Manav'da.. Ayrı zamanda kestane ve çerez çeşitlerini de firmada bulabilirsiniz. Isparta'da tazeliği ve lezzeti ile 4 Mevsim Manav diğerlerinden bir adım daha öne çıkıyor. Uygun fiyat bol seçenek 4 Mevsim Manav'da!
HERŞEY MEVSİMİNDE VE 4 MEVSİM MANAV'DA GÜZEL
4 Mevsim Manav Yetkilisi , Isparta Haber Muhabirinin ''Hangi sebzeyi hangi ayda tüketmeliyiz?'' sorusunu şöyle yanıtladı.
''Her şey vaktinde güzel. Her mevsimin kendine özel meyve ve sebzeleri var. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında en fazla verimi alabilmek için Karnabahar, Balkabağı, Mandalina, Limon, Lahana, Portakal, Ispanak, Pırasa, Kereviz, Nar, Turp, Muz tüketmememizde fayda var. Vücudumuz bu aylarda en çok bu besinlere çok ihtiyaç duyar. Ek bilgi olarakta en çok C vitamini yeşil renkli meyve ve sebzelerde bulunur.'' Dedi.
Kapıda ödeme seçeneğiyle adrese teslim sipariş kabul ediliyor.
75₺ ve üzeri siparişleriniz için sabah 09:00'dan akşam 19:00'a kadar arayabilirsiniz. En geç 1 saat içinde size ulaştırılıyor.
''Çarşı pazar dolaşıp yorulmayın, en tazesi zaten 4 Mevsim Manav'da''
4 MEVSİM MANAV
Whatssapp: 0 544 929 51 26
Adres: Ayazmana yolu üzeri (Demirköprü altı)