YENİ YIL ALIŞVERİŞİ İÇİN EN UYGUN FİYAT 4 MEVSİM MANAV'DA

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4 MEVSİM MANAV

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4 Mevsim Manav açıldığı günden bugüne Isparta'da gıda sektöründe önemli bir açığı kapatıyor. Tarladan sofraya prensibiyle özenle seçilmiş lezzetli ürünler getiriyor. Uygun fiyat aralığında satışa sunuyor. Zaman zaman belirli kampanyalar düzenleyerek indirimler de yapıyor.Yeniyıl öncesi alışveriş yapacaklar; bal gibi portakal, mandalina, nar, muz ve ananas için özel fırsatlar 4 Mevsim Manav'da.. Ayrı zamanda kestane ve çerez çeşitlerini de firmada bulabilirsiniz. Isparta'da tazeliği ve lezzeti ile 4 Mevsim Manav diğerlerinden bir adım daha öne çıkıyor. Uygun fiyat bol seçenek 4 Mevsim Manav'da!4 Mevsim Manav Yetkilisi , Isparta Haber Muhabirinin ''sorusunu şöyle yanıtladı.Dedi.