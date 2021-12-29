

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



19.12.2021 tarihinde bir benzin istasyonunda gerçekleşen hayvana eziyet olayı ile alakalı HAYDİ ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, M.K, R.K ve F.B.K (Suça Sürüklenen çocuk) isimli şahıslar tespit edilerek yakalanmış olup şahıslara idari para cezası uygulanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır.



Değerli vatandaşlarımız hayvanlarımıza karşı işlenen suçlarda “tek dokunuşun yeter” diyerek HAYDİ uygulamasından ve 112 Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunmayı, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz.

