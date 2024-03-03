

Yeni Yargı Paketi ile Suç Cezaları Arttı



TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve yasalaşan "8. Yargı Paketi" kapsamında suç cezalarında önemli değişiklikler yapıldı. Yasa ile getirilen düzenlemeler şu şekilde:

Adli Para Cezalarında Artış: Bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı ise 100 liradan 500 liraya yükseltilmiştir. Bu değişiklik 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Örgüt Adına Suç İşleme Fiili: Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen "örgüt adına suç işleme" fiili, müstakil bir suç olarak tanımlanmıştır. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Bu hüküm sadece silahlı örgütler için geçerli olacaktır. Devlet Güvenliğine Karşı İşlenen Suçlarda Cezalar: Silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacaktır. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza, yarısına kadar indirilebilecektir.

Bu düzenlemelerle suçla mücadelede daha etkin bir yol izlenmesi ve caydırıcılığın artırılması amaçlanmaktadır. Yargı Paketi kapsamındaki bu değişiklikler, toplum güvenliğini sağlamak adına atılan önemli adımlardan biridir.