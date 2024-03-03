Mart Ayında İpragaz'dan Mutfak Tüpü İndirimi!



Mutfak tüpü fiyatlarına yapılan zamların ardından, İpragaz tarafından Mart ayında bir indirim haberi geldi. İpragaz, Turkcell Bizce kullanıcılarına özel olarak 12 kg'lık ev tüpü için tam 100 TL indirim yapacak.

İpragaz'ın resmi internet sitesi üzerinden duyurulan indirim kampanyasının detayları şu şekilde:

Turkcell Bizce uygulamasında "şifre al" butonunu tıklayarak alınan şifre, İpragaz'ın mobil uygulaması İPApp'ta kullanılacak.

İPApp'ta tüp siparişi verirken "Promosyon Kodu" alanına girilen şifre ile 12 kg'lık ev tüpünde tavan satış fiyatı üzerinden tam 100 TL değerinde indirim sağlanacak.

Kampanya Detayları:

İndirim kampanyası Turkcell Bizce ve İpragaz işbirliğiyle düzenlenmiştir.

Kampanya 01.02.2024 - 08.03.2024 tarihleri arasında geçerlidir.

İndirim promosyon kodları 30.04.2024 tarihine kadar kullanılabilecektir.

İpragaz ev tüplerinde geçerli olan kampanyadan, 45 gün içinde bir kez yararlanılabilecektir.

Kampanyaya katılım, 5.000 adet iPApp promosyon kodu ile sınırlıdır.

İndirim, EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatı üzerinden yapılacaktır.

Bu indirim kampanyası, zam dalgasıyla artan mutfak tüpü fiyatlarına bir nebze olsun rahatlama getirecek gibi görünüyor. Kampanyaya katılmak isteyen Turkcell Bizce kullanıcıları, belirtilen tarihler içinde şifrelerini alarak İpragaz'ın indiriminden faydalanabilirler.