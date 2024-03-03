Emekliler artık bu işlemleri yapamayacak

ATM Dışında Vezneden Para Çekme ve Yatırma İşlemleri Kısıtlandı



Bankalar, vezne yoğunluğunu azaltma ve işlemleri daha hızlı halletme amacıyla önemli bir değişikliğe gitti. Artık banka veznesinden müşteriler, 20 bin TL altındaki miktarları yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştiremeyecekler. Bu miktarın üzerindeki işlemler için ise ATM'ler kullanılabilecek.

Bu yeni uygulama ile bankalar, ATM'leri daha etkin bir şekilde kullanarak müşterilere daha hızlı hizmet sunmayı amaçlıyor. Ancak, bu karar ATM kullanmayı tercih etmeyen veya bilmeyen emekliler arasında tepki yaratmış durumda. Banka veznesinden yapılan işlemlere alışan ve bu yöntemi tercih eden vatandaşlar, yeni düzenlemenin kendilerini zor durumda bırakacağı endişesi taşıyor.

Bu değişiklik, bankacılık hizmetlerinde dijitalleşmenin artması ve ATM kullanımının teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilmiştir. Banka müşterileri, bu yeni düzenlemeye adapte olmak adına ATM kullanımını öğrenmeye teşvik ediliyor.