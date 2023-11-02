Yeni Uçuş Tarifesi Başlıyor

Isparta ve Burdur'un talepleri doğrultusunda uçuş saatleri ve sefer sayıları Kasım ayı itibariyle yeniden düzenleniyor. Bu düzenleme ile uçak seferleri haftada 5 gün olacak ve Isparta'dan kalkış saatleri 05.00, dönüş saatleri ise 23.55 olarak belirlendi. Yeni uçak tarifeleri yarından itibaren uygulanmaya başlayacak.

1 Kasım Çarşamba günü saat 23.55'te İstanbul'dan Isparta'ya ve 2 Kasım Perşembe günü saat 05.00'te ise Isparta'dan İstanbul'a uçak seferleri düzenlenecek.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, yeni düzenlemenin bölge halkı tarafından olumlu karşılandığını ve uçuşlarda yüzde 80'in üzerinde doluluk oranı yakalandığını belirtti. Bu başarıyla birlikte sefer sayılarının artırılabileceğini ve havalimanına ikinci bir uçak getirme şanslarının olabileceğini söyledi. Ayrıca, bölge halkından uçuşlarını Süleyman Demirel Havalimanı'ndan yapmalarını rica etti.