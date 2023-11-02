Ankaralı Çetinler Hurdacılık'tan Isparta 32 Spor'a Maddi Destek

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup takımlarından Isparta 32 Spor, maddi destekler almaya devam ediyor. Ankaralı Çetinler Hurdacılık sahipleri Bahri ve Orhan Çetin, pembe-yeşil renklere sahip kulüplerine maddi destekte bulundular.

Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar, Ankaralı Çetinler Hurdacılık İşletmelerine teşekkür etmek amacıyla forma hediye etti. Bu destek, kulübün başarılı performansına katkı sağlama amacı güdüyor.