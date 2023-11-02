Kerevit Avcılığı 1 Kasım-30 Haziran'da Yasak

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 1 Kasım ile 30 Haziran tarihleri arasında Eğirdir Gölü'nde kerevit avcılığı yasaktır. Bu yasağın amacı, göldeki kerevit stoklarını korumak ve güçlendirmektir. Bu sayede yeni av sezonunda daha bol ve kârlı avcılık yapılabilmesi hedeflenmektedir.Kerevit avı yapan avcıların bu yasaklara riayet etmeleri ve Eğirdir Gölü'nde kerevit sepeti bırakmamaları büyük önem taşımaktadır. Bu tür yasaklara uyulması, sucul ekosistemlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlar ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.