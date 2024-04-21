TÜVTÜRK'ten Muayene Sürelerinde Büyük Değişiklik: Bazı Zorunluluklar Kaldırıldı



TÜVTÜRK, araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir değişikliği duyurdu. Artık araç muayenelerinde süre ve prosedürlerde bazı zorunluluklar kaldırıldı. Yapılan açıklamaya göre, yeni bir araç satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırma zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyonun üzerinde araç bulunurken, bu değişiklikle birlikte araç sahiplerinin muayene süreleri ve prosedürlerinde esneklik sağlanması hedefleniyor. Böylece, yoğunluğun azaltılması ve daha etkin bir muayene süreci öngörülüyor.

Geçmişte egzoz emisyon ölçümü gibi işlemleri farklı yetkili bayilere devreden TÜVTÜRK, bu adımla birçok aracın muayene sürecini daha erken tamamlanmasına olanak tanımıştı. Ayrıca, Türkiye genelinde mobil istasyonların faaliyete geçirilmesiyle randevu sistemindeki yoğunluğa çözüm getirilmesi planlanıyor.

Bu yeni adımlarla TÜVTÜRK, yoğunluğu azaltmayı hedefliyor ve yeni yılda mobil istasyon sayısını artırma çalışmalarına devam ediyor. Seyyar istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri gerçekleştirilirken, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayeneleri yalnızca sabit istasyonlarda yapılabiliyor. Egzoz gazı emisyon ölçümü ise sadece yetkilendirilmiş istasyonlarda gerçekleştiriliyor. Traktör muayeneleri ise tüm istasyonlarda yapılabilmektedir.