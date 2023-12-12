Isparta 32 Spor Kulübü 2. Başkanı Mehmet Pala'dan Tepki Açıklaması



Isparta 32 Spor Kulübü 2. Başkanı Mehmet Pala, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup 16. Hafta mücadelesinde İnegölspor ile yaşanan hakem ve maç sonrası olaylara ilişkin bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:



Maçın hakemi Safa Yılmaz, açıklandığı günden itibaren maçın zorlu ve sistematik bir şekilde yönetileceğini belli etmişti. İlk Somaspor maçında 2 net penaltıyı vermemesi ve rezalet yönetimi nedeniyle aldığı 14 gün hakemlikten men cezasına rağmen, bugün de maçın gidişatını değiştirerek maçı katletti. 1-0 öndeyken uzaydan bile görülen bir penaltıyı vermemesi, karakter yapısındaki tutarsızlığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Maçın kaderine o kadar fazla müdahale etti ki, 'katletmek' kelimesinin tam anlamıyla maçı yönetti. Statta geçen yarım saatlik süre zarfında, İnegöl taraftarı maçın ne kadar sert geçeceğini gösteriyordu. Maçtan yarım saat önce Ispartamızın gururu olan 32 Gençlik taraftar grubumuza ve genel olarak Ispartalılara yönelik yapılan ağza alınmayacak küfürler ve saldırılar şoke ediciydi. Bu duruma karşı saçma sapan anonslar yapıldı ve geçiştirildi. Herkes kendine yakışanı yaptı, ancak bu durum kabul edilemez.

Maç sonunda, holiganlar tarafından futbolcularımıza, teknik ekibimize yönelik hakaretler, küfürler ve tehditlerde bulunuldu. Saldırılar, soyunma odasında ve koridorda güvenlikçiler tarafından da sürdürüldü. İnegöl holiganlarının otobüsümüze yönelik saldırısı ise kesinlikle kabul edilemez.

Konuyla ilgili tüm hukuki süreçleri başlatacağımızı belirtiyor, Ispartaspor olarak İnegölspor'a karşı oynanacak karşılaşmada misafirperverliğimizle ders vereceğimizden kimsenin şüphesi olmamasını istiyoruz.

Saygılarımızla…"