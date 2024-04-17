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Yatırımcıları Heyecanlandıracak Yatırım Aracı!

Yatırımcıları Heyecanlandıracak Yatırım Aracı!
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Ünlü Ekonomist Devrim Akyıl'dan Çarpıcı Açıklama: Yatırımcıları Heyecanlandıracak Yatırım Aracı!
İran ile İsrail arasındaki gerginlik piyasalarda tedirginlik yaratırken, Ekonomist Devrim Akyıl, yatırımcılara umut ışığı olacak çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Akyıl, katıldığı Youtube canlı yayınında 2000 yılında IMF programına işaret ederek, "1999-2000’li yıllarda bize bir şeyler dayattılar, onları yapmaya çalışalım derken krize girdik." dedi. O dönemlerde olduğu gibi şu anda da kur çıpalı bir sistem uygulandığını belirten Akyıl, "Doların yıl sonu kaç lira olacağı belliydi. Sonra 2001 Şubat Anayasa fırlatma krizi diye uydurulan aslında IMF programının başarısızlığı ile birçok bankanın batış dönemini gördük. Bu yüzden bir an önce bazı hamleleri yapmaları gerekiyor. Bu hafta IMF görüşmeleri kilit." ifadelerini kullandı.
Ekonomideki düzelme olmazsa, dolar kurunun 50-60 TL olmasının bile yeterli olmayacağını vurgulayan Akyıl, "Canlanma olmazsa, 6 ay sonra tıpkı o programdaki gibi patlarız. 50-60 liralık dolar kuru bizi kurtarmaz, 100 liralık dolar kurunu konuşuruz. O dönemki gibi dolar 3 katına çıkar." şeklinde konuştu.
Akyıl'ın bu çarpıcı açıklaması, yatırımcıları harekete geçirecek ve yeni yatırım fırsatları aramaya teşvik edecek gibi görünüyor.
 
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