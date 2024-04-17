Kamuya Yüzlerce İşçi Alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesinde çeşitli branşlarda toplam 390 sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu.Bakan Yumaklı, paylaşımında "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.İş ilanına göre, Türkşeker bünyesinde 80 mekatronik bakım onarım, 65 elektrik, 51 endüstriyel otomasyon, 40 mekaniker buhar kazanları, 33 makine bakım onarım, 31'er bilgisayarlı makine ve metal teknolojisi, 15 makine teknisyeni, 12 montaj-kaynak işçisi, 10 iş makineleri operatörü, 9 talaşlı imalat teknisyeni, 3 torna-freze ve CNC işçisi, birer kalite kontrol işçisi, kimya teknisyeni, makine-montaj işçisi ve tır şoförü istihdam edileceği belirtildi.Başvuru yapmak isteyen adayların ilan detaylarını incelemeleri ve şartlarına uygun şekilde başvuru yapmaları önemlidir.